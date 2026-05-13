Al concorso “Io… Barman Speciale” l’istituto Federico II di Svevia medaglia d’argento e un riconoscimento come miglior gruppo d’inclusione e miglior squadra

Il 12 maggio, all’I.P.S.S.A.T Rocco Chinnici di Nicolosi, si è svolto il concorso “1º Trofeo Io… Barman Speciale”, evento dedicato alla valorizzazione delle competenze professionali, dell’inclusione e del lavoro di squadra nel settore dell’accoglienza e della ristorazione.

Tra gli istituti partecipanti si è distinto l’Istituto Federico II di Svevia, che ha conquistato la medaglia d’argento e uno speciale riconoscimento come miglior gruppo d’inclusione e miglior squadra.

A rappresentare l’istituto siracusano sono stati gli alunni della classe 5ª B Sala, preparati con impegno e professionalità dal professore Moncada, docente di Sala e Vendita, che ha guidato i ragazzi nella realizzazione del cocktail “Spring Rose”, presentato durante la competizione.

Protagonista dell’esperienza è stata l’alunna Rosalba Sciascia, affiancata durante tutto il percorso dal compagno di classe Christian Caccamo, che ha svolto il ruolo di tutor con grande sensibilità, collaborazione e spirito di squadra.

Il premio dedicato all’inclusione ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione, sottolineando il valore umano dell’iniziativa. La partecipazione della studentessa, supportata costantemente dal compagno di classe, ha dimostrato come la scuola possa diventare un luogo autentico di crescita, condivisione e pari opportunità, dove le difficoltà vengono affrontate insieme attraverso il sostegno reciproco, l’amicizia e il lavoro di squadra.

L’esperienza vissuta al trofeo ha lasciato un segno importante nei ragazzi e nei docenti accompagnatori, referente inclusione prof.ssa Lucia Portuesi, docente di sostegno Prof.ssa Maria Scala e assistente alla comunicazione Federica Di Mauro, confermando come inclusione, passione e collaborazione possano trasformarsi in un esempio concreto di eccellenza scolastica e umana.