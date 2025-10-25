Al Cortile Spirito Santo il gusto del World Pasta Day 2025: Siracusa News ai fornelli con lo chef Torrisi

Oggi, sabato 25 ottobre 2025, si celebra in tutto il mondo il World Pasta Day, la giornata dedicata a uno dei simboli più amati della cucina italiana.

Per l’occasione, Siracusa News è entrata nelle cucine del Cortile Spirito Santo, nel cuore di Ortigia, per cucinare un piatto di pasta insieme con lo chef Giuseppe Torrisi, uno dei volti più apprezzati della ristorazione siracusana.

Per lo chef Torrisi, la pasta è molto più di un semplice ingrediente: “È una questione di amore, di memoria e di tradizione”

Dal suo menù non può mancare lo Spaghettone Santa Lucia, un piatto simbolico dedicato alla patrona di Siracusa, che unisce sapori autentici e devozione popolare in un connubio perfetto di gusto e identità. Una delizia per il palato, in cui semplicità e passione si fondono in un equilibrio unico.

Il World Pasta Day 2025 è l’occasione perfetta per ricordare quanto questo alimento rappresenti l’Italia nel mondo: un simbolo di convivialità, creatività e amore per la buona cucina — valori che a Siracusa trovano casa ogni giorno, tra le mani di chi, come Giuseppe Torrisi, trasforma la pasta in pura emozione.

Cortile Spirito Santo sorge all’interno di Palazzo Salomone luxury suites, un edificio signorile risalente al 1600, completamente ristrutturato. Location carica di fascino dove si respira storia, cultura e contemporaneità. Punta di diamante è il cortile esterno adibito a lounge, che si affaccia sulla stupenda Chiesa dello Spirito Santo, da cui prende il nome il nostro ristorante.