Al liceo Corbino di Siracusa lezioni di educazione assicurativa e finanziari

Attualità · futuro in tasca

Parte domani 17 novembre “Il futuro in tasca”, il percorso di educazione assicurativa e finanziaria promosso dal Consiglio Regionale Unipol della Sicilia per gli studenti delle classi quinte del Liceo “O.M. Corbino” di Siracusa, coordinati dal Prof. Marcello Camizzi. L’iniziativa si inserisce nel “Mese dell’Educazione Finanziaria” e si articola in sei appuntamenti, da novembre a febbraio.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Unipol di Salvatore Lauria, con Corrado Suma, Responsabile retail Sicilia di BPER Banca e con l’Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Prof. Ing. Concetto Spampinato, docente ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni e dai ricercatori Matteo Pennisi (Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica) e Francesco Rundo (Dipartimento di Matematica e Informatica).

Parlare oggi di educazione finanziaria e assicurativa significa parlare di futuro: non serve solo a proteggersi dai rischi ma a costruire benessere e sostenibilità nella propria vita. Una sfida che riguarda tutti e in particolare le nuove generazioni, per le quali Unipol promuove un’educazione accessibile, semplice e vicina ai bisogni reali dei giovani.

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Luca Giordano, Responsabile Csr, Attività Regolamentari e Operatività Infragruppo di Unipol: “Le nuove generazioni si confrontano con un contesto di profondi cambiamenti economici, sociali e tecnologici e hanno ridisegnato i propri percorsi di vita in modo più flessibile. Cercano una “stabilità dinamica”. Continuano a risparmiare, ma orientano sempre più le proprie risorse verso soluzioni liquide e flessibili, capaci di adattarsi ai cambiamenti personali e professionali. I giovani dispongono però di una risorsa straordinaria, il tempo. Per questo, avvicinarsi presto all’educazione finanziaria e assicurativa può fare la differenza. Per Unipol questo rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità sociale: diffondere conoscenze e competenze utili alla vita delle persone contribuisce a costruire una società più inclusiva, resiliente e capace di affrontare le sfide future”.

Il percorso offre agli studenti le basi per orientarsi nei temi assicurativi e finanziari. Tra i temi affrontati, il valore del risparmio, il funzionamento della previdenza integrativa, il principio della mutualità assicurativa e il ruolo della sostenibilità nel lavoro di assicurazioni e banche, con strumenti chiari e trasparenti.

Inoltre, i docenti dell’Università degli Studi di Catania avvicineranno gli studenti all’intelligenza artificiale e al machine learning spaziando dai principali paradigmi di apprendimento alle applicazioni dell’IA, con esempi e attività pratiche guidate su dati finanziari, rappresentazione dei dati, individuazione di pattern, fino alla previsione e alla valutazione del rischio.

La Dirigente scolastica del Liceo Corbino, Prof.ssa Valentina Grande, sottolinea il valore formativo dell’iniziativa: “La costruzione del futuro dei nostri giovani studenti non è un esercizio individuale, ma un impegno collettivo, che unisce imprese, istituzioni, scuole, comunità e territori. Sarà dunque importante per i nostri alunni acquisire le conoscenze per districarsi al meglio, nel loro futuro prossimo, tra un conto corrente, un tasso di interesse e un investimento. Un progetto di Formazione Scuola Lavoro nonché di didattica orientativa per una scelta ancora più consapevole del percorso universitario da intraprendere a breve. Un sentito grazie va dunque a tutti gli esperti per la loro pronta disponibilità e che contribuiranno al Progetto con la loro professionalità e variegate esperienze sul campo”.

I Consigli Regionali Unipol sono organismi informali che riuniscono stakeholders territoriali portatori di molteplici interessi e approcci – economici, sociali, ambientali, civili – con l’obiettivo promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori nei quali agiscono.