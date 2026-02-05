Al Masaf presentata la nuova campagna istituzionale della FIVI. La vicepresidente Pupillo: “Rafforzare il dialogo con tutti gli operatori del settore”

Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti – ha partecipato nei giorni scorsi, insieme alle altre organizzazioni della filiera vitivinicola italiana, all’incontro convocato presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, dedicato alla presentazione di una nuova campagna di comunicazione istituzionale sul vino. A rappresentare la Federazione è intervenuta la vicepresidente Carmela Pupillo. Nel corso dell’incontro, FIVI ha ribadito il ruolo centrale del settore vitivinicolo, non solo come pilastro dell’agroalimentare nazionale, ma anche come elemento identitario profondo della cultura italiana, radicato in tradizioni secolari e capace di plasmare i paesaggi rurali che rendono l’Italia uno dei Paesi più amati al mondo.

«Per rafforzare la competitività del comparto – ha sottolineato Pupillo – è fondamentale promuovere una collaborazione sempre più stretta non solo tra pubblico e privato, ma anche lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione fino alla ristorazione. Rafforzare il dialogo tra tutti gli operatori significa costruire una narrazione più credibile ed efficace e, allo stesso tempo, promuovere un consumo consapevole, informato e di qualità».

In questo percorso, FIVI ha evidenziato l’importanza di riportare il vino alla sua identità originaria di prodotto agricolo e di trasmettere con chiarezza questo valore al consumatore.

La Federazione ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Masaf sui bandi di promozione, sottolineando la necessità di porre particolare attenzione alla semplificazione delle procedure per i piccoli produttori, anche alla luce delle misure previste dal Pacchetto Vino, che sarà a breve sottoposto al voto del Parlamento europeo.