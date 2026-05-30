Al “Massimo” di Siracusa in scena lo spettacolo “Plot”, pièce di drammaturgia contemporanea

Oggi 30 maggio e domani 31 al Teatro Massimo di Siracusa, andrà in scena lo spettacolo Plot, pièce di drammaturgia contemporanea che ha avuto grande successo a Catania nella prima assoluta. Diretto da Nicola Alberto Orofino, con interpretato da Gianmarco Arcadipane, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Lucia Portale, è l’ultima messa in scena della stagione dedicata al Nuovo Teatro.

In un qualunque quartiere povero di una qualunque città, giunge una strana bambina. Arriva con la sua bicicletta rossa ogni pomeriggio con il pomeriggio e se ne va con il sole, quando il sole va via. Si chiama Kore, e oltre ad essere una grande bomber a calcio, è anche una santa preadolescente suburbana. Compie miracoli, fa profezie, parla di un mondo nuovo che verrà. I bambini del quartiere cominciano a seguirla. Un giorno Kore viene investita da un pick-up guidato da un misterioso conducente che scappa.

La morte della bambina sarà la miccia per l’inizio di una rivoluzione fatta dai bambini con tutti i mezzi possibili. Gli adulti soccomberanno e dovunque sbocceranno fiori lillà. Così il mondo come noi lo conosciamo sparisce e ne comincia uno nuovo. Smentita ogni previsione religioni, scienza e letterature di ogni dove e di ogni tempo avevano compiuto: nessun cataclisma, nessun meteorite, nessun angelo di fuoco, nessun extraterrestre, nessuna guerra nucleare, nessun cambiamento climatico.

Solo la volontà dei bambini, potrà avviare l’unica immaginabile sequenza precipitosa di moti insurrezionali che riuscirà a sfasciare il sistema valoriale, economico, religioso, politico che ha retto il mondo fino a quel momento.