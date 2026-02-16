Al Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa la grande musica pianistica per la rassegna “Il Parco per la città”

Quattro appuntamenti dedicati al pianoforte per un viaggio che attraversa il Romanticismo e il grande repertorio virtuosistico grazie a interpreti di rilievo della scena internazionale. Sono quattro i grandi appuntamenti in programma da febbraio a marzo al Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa, nell’ambito della rassegna “Il Parco per la città”, promossa dal Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

Il Museo Paolo Orsi si conferma così luogo vivo di incontro tra patrimonio culturale e musica, offrendo un’esperienza culturale nel segno della bellezza e della partecipazione.

«Con questa rassegna – dichiara il Direttore ad interim del Parco archeologico, Arch. Carmelo Bennardo – intendiamo rafforzare il ruolo del Museo Paolo Orsi come spazio dinamico e contemporaneo, capace di dialogare con linguaggi diversi e di aprirsi alla città. Il patrimonio archeologico non è soltanto memoria del passato, ma fondamento vivo su cui costruire nuove esperienze culturali. La musica, in particolare quella pianistica, crea un ponte emotivo potente tra le persone e i luoghi, rendendo il Parco sempre più parte integrante della vita culturale del territorio».

Ad aprire la rassegna, venerdì 27 febbraio alle 19, sarà “Anima e Fuoco”, recital di Michelle Candotti, pianista di straordinaria sensibilità e talento precoce, già finalista in alcuni tra i più importanti concorsi internazionali, tra cui Busoni e Chopin. Candotti si è esibita in sale prestigiose come la Royal Albert Hall e la Elbphilharmonie, distinguendosi per intensità interpretativa e profondità espressiva.

Il 6 marzo, sempre alle 19, sarà la volta di “Chopin: il poeta del pianoforte”, affidato a Ruben Micieli, pianista, direttore d’orchestra e compositore tra i più apprezzati della sua generazione, vincitore del 2° Premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Weimar-Bayreuth. Micieli ha debuttato recentemente alla Filarmonica di Berlino e si è esibito in alcune delle principali sale europee, imponendosi per autorevolezza stilistica e raffinatezza musicale.

Il 13 marzo il recital “Il romanticismo al pianoforte”, alle 19, vedrà protagonista Yumeka Nakagawa, pianista giapponese nata e cresciuta in Germania, vincitrice del Concorso Pianistico Internazionale Clara Haskil nel 2021. Artista di grande lirismo e maturità interpretativa, ha conquistato il pubblico internazionale con esecuzioni intense e poetiche, affermandosi rapidamente sulla scena concertistica mondiale.

A chiudere la rassegna, il 27 marzo, con orario di inizio sempre alle 19, sarà “Liszt e Rachmaninoff: la potenza del pianoforte” con Giovanni Bertolazzi, pianista veronese vincitore del 2° Premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Budapest. Protagonista su palcoscenici come il Teatro La Fenice e il Maggio Musicale Fiorentino, Bertolazzi è particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni lisztiane, che gli sono valse anche importanti riconoscimenti discografici.

In relazione all’identità artistica della rassegna, il direttore artistico, Ing. Carmelo Ruiz, chiarisce la visione alla base della scelta dei programmi: «Abbiamo selezionato un repertorio prevalentemente romantico, incentrato su tre giganti come Chopin, Liszt e Schumann, che si protende fino alla monumentale eredità di Sergej Rachmaninov. L’idea è quella di proporre un’esperienza d’ascolto che possa appassionare profondamente, offrendo al pubblico l’occasione di staccarsi dalla velocità frenetica e dal rumore della vita quotidiana. In questa cornice, il Museo Paolo Orsi diventa un luogo di sospensione, capace di restituire alla città momenti di pura intensità e bellezza».