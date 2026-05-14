Al Salone internazionale del libro di Torino anche due siracusani al tavolo biografie

Dal 14 al 18 maggio 2026, i padiglioni del Lingotto fiere di Torino torneranno a essere il cuore pulsante dell’editoria. Tra i grandi nomi e le novità più attese di questa edizione del Salone Internazionale del Libro, spiccano due opere che promettono di toccare le corde più profonde del pubblico, affrontando temi complessi come la spiritualità e la convivenza con la malattia che diventa testimonianza di Fede.

La prima opera esposta al Padiglione 2 Stand F118 – G117 porta la firma di Marilena Mangiafico: “Suor Chiara Di Mauro. Una mistica tra il chiostro e il secolo”. Il volume, frutto di approfonditi studi fatti dall’autrice, si immerge nella vita straordinaria della Serva di Dio siracusana. L’autrice delinea un ritratto intimo e storicamente documentato di una figura che ha saputo vivere la propria vocazione in un equilibrio costante tra il silenzio della preghiera e l’impegno nel mondo “il secolo”.

Un testo che non è solo una biografia, ma un’indagine sul confine sottile tra l’umano e il divino che ha trovato la sua sintesi perfetta nella “Monaca Santa di Siracusa” che riposa nella chiesa dei Frati Cappuccini di Siracusa. Una storia di santità, quella di Suor Chiara Di Mauro, che aspetta di essere riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa di Roma forse da troppo tempo.

Di segno diverso, ma altrettanto interessante, è il contributo di Salvatore Bisicchia, autore di “SLA: Solo Lui può Aiutarci”. Attraverso una copertina dal forte impatto visivo – un primo piano penetrante che sembra interrogare il lettore – Bisicchia affronta il tema della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Non è soltanto una semplice autobiografia perché nel libro si tratta pure di Misericordia a partire da una voce di salvezza, udita con il cuore e non dalle orecchie “se non preghi, muori” che lo ha condotto alla rinascita e a una vita nuova.

Il titolo “SLA: Solo Lui può Aiutarci” racchiude un messaggio di speranza e di rinnovamento spirituale. SLA non è solo un acronimo che richiama la malattia ma vuole essere una dichiarazione di Fede, un grido di speranza, una consegna totale al Padre perché Solo Lui può Aiutarci, almeno secondo Bisicchia! Lontano dal pietismo, il libro si configura come un viaggio di resilienza oltre che un cammino di Fede.

L’appuntamento è tra gli stand del Lingotto, dove la parola scritta si fa testimonianza di vita.