Al Santuario Madonna delle Lacrime il convegno “Alla scoperta delle Siracusa cristiana”

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 17 al centro Convegni della Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, si terrà il Convegno organizzato dal Lions Club Siracusa Host dal tema “Alla scoperta della Siracusa cristiana: dalla Luce della Parola alla visita di San Paolo, dal martiro di Santa Lucia alle Lacrime della Madonna”.

Dopo i saluti istituzionali della Dr.ssa Simona Falsaperla, Presidente Lions Club Siracusa Host e l’introduzione di Nestore De Sanctis, Presidente Comitato Service GST Lions Club Siracusa Host, il convegno – moderato dallo storico don Luigi Salonia, docente di «Antichità Cristiane» presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa – presenterà la peculiarità delle origini cristiane di Siracusa che affondano le radici fino all’Apostolo Pietro che inviò il Vescovo San Marciano a Siracusa.

Relazioneranno: l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, il quale tratterà le origini apostoliche della Chiesa di Siracusa; il Rettore del Santuario, don Aurelio Russo, che approfondirà la notizia biblica del passaggio dell’Apostolo Paolo da Siracusa, secondo quanto riferito nel testo biblico degli Atti degli Apostoli al cap. 28 versetto 12; il Presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, l’avv. Sebastiano Ricupero, che si soffermerà sulla storia e sulla devozione di Santa Lucia, vergine e martire siracusana; e la prof.ssa Simonetta Satornino, volontaria del Santuario Madonna delle Lacrime e docente di storia e filosofia presso l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Siracusa, che presenterà la straordinaria storia della Lacrimazione della Madonna a Siracusa.

L’ingresso al convegno è libero ed offre a tutti l’occasione di approfondire le origini cristiane di Siracusa, patrimonio di tutta la Città e della Chiesa siracusana.