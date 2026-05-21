Al Siracusa Institute la 25esima edizione del Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per giovani penalisti

Il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights annuncia la cerimonia di apertura del 25th Specialization Course in International Criminal Law for Young Penalists, che si terrà lunedì alle 9:30 a Siracusa, con i saluti istituzionali del Professor William Schabas, del Sindaco di Siracusa Francesco Italia e del Presidente dell’Istituto, Jean-François Thony. Fondato nel 1972, il Siracusa Institute è una fondazione internazionale senza scopo di lucro dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione nel campo della giustizia penale internazionale e dei diritti umani. L’Istituto promuove lo sviluppo dello stato di diritto nei sistemi giuridici penali a livello globale, con l’obiettivo di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali.

Dal 2001, l’Istituto organizza annualmente il Corso di Specializzazione in International Criminal Law for Young Penalists, in collaborazione con il Irish Centre for Human Rights (National University of Ireland Galway), il Department of Law della Middlesex University (UK) ed il sostegno dell’International Association of Penal Law (AIDP). Il corso è diretto e coordinato dal Professor William A. Schabas (Middlesex University), che ne garantisce l’elevato profilo accademico.

L’edizione di quest’anno riunisce giovani professionisti provenienti da tutto il mondo, tra neolaureati, praticanti, accademici e studenti impegnati in percorsi di formazione o carriera nel diritto penale internazionale e nelle relazioni internazionali. Tra i temi affrontati figurano, tra gli altri, il progetto di Convenzione sui crimini contro l’umanità, i diritti delle vittime nei procedimenti davanti alle corti internazionali, l’uso della tecnologia nel diritto penale internazionale, i crimini contro l’umanità con particolare attenzione alle sparizioni forzate, la giustizia di transizione e l’efficacia degli strumenti del diritto penale internazionale.

Tra i relatori di questa edizione figurano: la dott.ssa Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati; la dott.ssa Amélie Becquart, magistrato francese; consulente legale per la cooperazione, Unità Affari Esteri, Ufficio del Procuratore; la prof.ssa Olympia Bekou, professoressa di diritto internazionale pubblico e direttrice della School of Law, University of Nottingham (Regno Unito); il Giudice Margaret deGuzman, giudice presso il Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali (IRMCT); la dott.ssa Alessandra De Tommaso, senior lecturer in diritto e responsabile del programma LLM presso la Middlesex University (Londra, Regno Unito); la prof.ssa Marina Eudes, professoressa di diritto pubblico presso l’Université Paris Nanterre; la dott.ssa Shoshana Levy, assistente specializzata nell’unità crimini contro l’umanità e crimini di guerra del Parquet national antiterroriste (Procura nazionale antiterrorismo), Parigi; la prof.ssa Yvonne McDermott Rees, professoressa di diritto presso la Queen’s University Belfast; la prof.ssa Leila Sadat, già Special Adviser on Crimes Against Humanity presso l’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale; la prof.ssa Reina Sfeir, professoressa di diritto dei diritti umani e giustizia di transizione presso diverse università libanesi e direttrice della Human Rights Legal Clinic presso la La Sagesse University di Beirut e la prof.ssa Sharon Weill, professoressa associata di diritto internazionale presso l’American University of Paris