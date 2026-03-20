Al Teatro Comunale di Siracusa il saggio di diploma degli allievi del III anno dell’Inda

Uno spettacolo “dalle tinte prive di eroismo” ispirato all’Antigone di Jean Anouilh, riscrittura della tragedia di Sofocle. Si prova Antigone, con la regia di Mauro Avogadro è il saggio di diploma degli allievi del terzo anno dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. Il lavoro sarà presentato il 24 e 25 marzo, alle ore 20, al Teatro Comunale di Siracusa.

“A Parigi, durante l’occupazione nazista, una compagnia di giovani attrici e attori trova rifugio in teatro sfuggendo all’orrore della guerra – si legge nelle note di regia di Mauro Avogadro -. In questo contesto immaginario, ci si interroga sulla devastazione del proprio presente, più denso di inquietudini che di certezze, provando a mettere in scena uno spettacolo ispirato alla riscrittura di Jean Anouilh dell’Antigone di Sofocle. Il conflitto tragico sofocleo, della ragione di stato contro quella di natura, viene qui calato in un dramma dalle tinte prive di eroismo. I giovani allievi del terzo anno dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico si confrontano così con la complessità di una scrittura che, nel suo essere contemporanea, ridefinisce i termini di un caposaldo della letteratura classica come Antigone“.

Sul palco un cast formato da: Allegra Azzurro, Carla Bongiovanni, Alessandro Cunsolo, Claudia Bellia, Gabriele Esposito, Gaia Lerda, Salvo Mancuso, Giulia Maroni, Riccardo Massone, Davide Pandalone, Lorenzo Patella, Tommaso Quadrella, Erika Roccaforte, Daniele Sardelli, Flavio Tomasello, Francesca Totti.

Regista assistente è Dario Battaglia, le scene e i costumi sono realizzati dai laboratori di scenotecnica e sartoria dell’Inda. L’ingresso al saggio è libero fino a esaurimento posti. Per prenotarsi e per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email carmela.lamesa@indafondazione.org