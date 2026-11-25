Cultura · Ingresso gratuito

Il teatro comunale di Priolo Gargallo ospiterà stasera il primo dei due appuntamenti voluti dall’Amministrazione comunale per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire un no forte e chiaro a ogni forma di violenza contro le donne, proprio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Stasera alle 20:30, sarà portato in scena “Senza rossetto – Voci di donne, ieri, oggi, sempre”, atto unico, testo e regia di Chiara Catera. Uno spettacolo intenso, con la speciale partecipazione di Barbara Catera e Angela Nobile.

Sabato 28 novembre, alle 19, si terrà “Libera”, evento a sostegno della lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una serata di arte, emozione e consapevolezza per ribadire insieme, con forza, che ogni donna deve essere libera. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

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“La violenza contro le donne – dichiara il Sindaco Pippo Gianni – è una ferita che riguarda tutta la comunità, non solo chi la subisce. Come Amministrazione abbiamo voluto due serate al Teatro Comunale perché Priolo Gargallo non resti in silenzio.

Con “Senza Rossetto” e “Libera” vogliamo dare voce alle donne, al loro coraggio e alla loro libertà, e lanciare un messaggio chiaro soprattutto ai giovani: nessun amore giustifica il controllo, la paura, l’umiliazione o la violenza. Il nostro impegno non finisce il 25 novembre. Continueremo a sostenere la prevenzione, l’ascolto e la rete antiviolenza, perché nessuna donna a Priolo Gargallo si senta sola. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare. Essere presenti è già un modo per schierarsi dalla parte giusta”.