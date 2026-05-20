Al Teatro Massimo di Siracusa arriva A Spasso con Daisy con Milena Vukotic, Maximilian Nisi e Salvatore Marino

Approda al Teatro Massimo di Siracusa A Spasso con Daisy di Alfred Uhry, nell’adattamento di Mario Scaletta, con protagonisti Milena Vukotic, Maximilian Nisi e Salvatore Marino. La regia è firmata da Guglielmo Ferro, i costumi da Graziella Pera e le scene da Fabiana Di Marco. Lo spettacolo, produzione Produzioni Spettacoli Teatrali con organizzazione generale di Tania Corsaro, in collaborazione con Teatro della Città, andrà in scena venerdì 22 maggio alle ore 20, sabato 23 maggio alle ore 21 (turno S) e domenica 24 maggio alle ore 17.30.

Celebre in tutto il mondo anche grazie all’omonima pellicola cinematografica del 1989, vincitrice di quattro Premi Oscar tra cui quello per il Miglior Film, A Spasso con Daisy continua a emozionare il pubblico con una storia capace di intrecciare umorismo, memoria e riflessione sociale. In questa nuova versione teatrale, Milena Vukotic interpreta Daisy, anziana maestra in pensione, ricca signora ebrea dall’indole forte e anticonformista: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa e profondamente legata alla propria indipendenza.

Quando il figlio Boolie decide di assumerle un autista, Daisy reagisce con ostilità: non vuole rinunciare al piacere di guidare né accettare l’idea di apparire come una donna benestante accompagnata da uno chauffeur. A entrare nella sua vita sarà Hoke, autista di colore paziente e dignitoso, capace di sopportare con garbo le eccentricità della donna. Tra battibecchi, diffidenze e pungenti scambi di battute, nascerà lentamente un legame autentico e profondo.

Con delicatezza e ironia, A Spasso con Daisy affronta temi complessi come il razzismo e le divisioni sociali nell’America del dopoguerra, trasformandoli in un racconto umano intenso e divertente. Una storia di amicizia che supera pregiudizi, differenze culturali e barriere sociali, emozionando il pubblico con leggerezza e intelligenza.