Al Teatro Massimo di Siracusa danza, teatro e resistenza: debutta in Sicilia “They Shoot Horses”

Partito dalle Lettonia, arriva per la prima volta in Sicilia They Shoot Horses (“I cavalli stremati vengono abbattuti”), produzione del Teatro di Daugavpils: in scena il 9 aprile al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto e il 10 aprile al Teatro Massimo di Siracusa, con 26 artisti sul palco.

Ispirato all’omonimo film del 1969 di Sydney Pollack (Non si uccidono così anche i cavalli), lo spettacolo rilegge la storia ambientata durante la Grande Depressione: una maratona di ballo estenuante in cui i partecipanti, spinti dalla miseria, mettono a rischio salute e dignità per un premio finale, in una potente metafora della sopravvivenza.

Coreografia e libretto di Irina Bogeruk, premiata come “Coreografo dell’anno” alla Notte degli Attori, e regia di Oleg Shaposhnikov costruiscono un linguaggio scenico ibrido tra movimento, parola e canto. Ne nasce uno spettacolo immersivo e di forte impatto emotivo, che mette a nudo fragilità come paura, menzogna e vanità.

Il Teatro di Daugavpils, attivo nella regione multiculturale della Latgale, porta in Sicilia un progetto che rafforza il dialogo internazionale e lo scambio artistico. La collaborazione con la Sicilia si configura come un ponte culturale tra Lettonia e Mediterraneo, valorizzando l’incontro tra tradizioni, linguaggi scenici e sensibilità diverse.

Già premiato ai National Latvian Theatre Award per la migliore coreografia e candidato ai Latvian Dance Award, lo spettacolo approda ora per la prima volta davanti al pubblico siciliano.