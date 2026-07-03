Al Teatro Massimo di Siracusa Francesca Albanese per la presentazione de “La luce del risveglio”

Grande partecipazione questo pomeriggio al Teatro Comunale Massimo di Siracusa per l’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, che ha presentato il suo ultimo libro, “La luce del risveglio”, pubblicato da Rizzoli.

L’iniziativa, organizzata dalla Casa del Libro Mascali, ha richiamato un numeroso pubblico interessato ad ascoltare una delle voci più autorevoli del dibattito internazionale sui diritti umani e sulla questione palestinese.

A dialogare con l’autrice sono stati il professore Antonio Vesco e l’onorevole Fabio Granata, che hanno approfondito i temi centrali del volume, tra riflessioni giuridiche, impegno civile e prospettive di pace.

Nel libro, Francesca Albanese propone una lettura della Palestina come “bussola morale dei nostri tempi”, invitando a riflettere sul significato della giustizia, della solidarietà e della responsabilità collettiva in un’epoca segnata da conflitti e profonde disuguaglianze.

Attraverso una serie di verbi – sognare, resistere, emanciparsi, curare, nutrire, danzare, ritornare – l’autrice costruisce un percorso che intreccia storie personali e vicende collettive, offrendo una narrazione che guarda oltre il conflitto e punta alla dignità delle persone.

“La luce del risveglio” ripercorre inoltre oltre un secolo di storia palestinese, dando voce a chi ha vissuto l’occupazione, la perdita, la speranza e la resistenza, ma anche a chi ha scelto di testimoniare la verità nonostante le difficoltà e i rischi personali.