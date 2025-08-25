Al via a Siracusa le giornate internazionali del volontariato di Nuova Acropoli

Al via da oggi, 25 agosto, a Siracusa per tre giorni intensi le giornate internazionali del volontariato di Nuova Acropoli, che vedono la presenza in città di 200 volontari provenienti da 14 sedi italiane e da 21 Paesi nel mondo, in una miscellanea di lingue e di culture diverse, che fanno dell’iniziativa un bellissimo esempio di come si possa realizzare l’unione attraverso la diversità.

Focus dell’incontro è il rischio idrogeologico e idraulico, scelto per la prima edizione internazionale a seguito delle numerose devastanti emergenze incorse negli ultimi anni nel mondo. Valgano come esempio tra tutte l’alluvione che ha devastato una vasta area del Brasile del Sud e quella della città spagnola di Valencia.





Gli addestramenti, condivisi con gli enti preposti, hanno la finalità di preparare i volontari di Nuova Acropoli a reagire in caso di alluvioni ed esondazioni, con tecniche di auto salvamento e soccorso alla popolazione. Un’azione messa in atto lì dove ci sia necessità, volontaria ma non per questo meno professionale, sempre in collaborazione con le istituzioni affinché ci sia la massima efficacia nell’aiuto.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, vi sono il patrocinio e la fornitura di mezzi da parte del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia e dal X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Determinante è stata la collaborazione del Comune di Siracusa che, oltre ad aver anch’esso patrocinato l’iniziativa, ha messo a disposizione l’Urban Center per lo svolgimento degli incontri teorici e la piscina della Cittadella dello Sport per alcune esercitazioni pratiche.

La Riserva Naturale Orientata Ciane e Saline è uno dei principali siti addestrativi. I suoi corsi d’acqua si prestano per una esperienza realistica, dando modo ai volontari di provare l’impatto con l’acqua e sperimentare le manovre corrette per vincere la sua forza, così che possano apprendere dagli istruttori, supportati da un team di traduttori.

Sugli scenari esercitativi presteranno il loro servizio di assistenza sanitaria i volontari delle Associazioni Ross di Siracusa, Aretusa Soccorso e Misericordia di Floridia. Un’occasione importante per riaffermare l’importanza della formazione nel volontariato di Protezione Civile, che permette di intervenire con sicurezza e fare la differenza.