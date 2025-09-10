Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Strada provinciale SP 95 Priolo–Lentini

Il Presidente Michelangelo Giansiracusa e il Vicepresidente Diego Giarratana del Libero Consorzio Comunale di Siracusa annunciano l’avvio di un importante intervento, nell’ambito della programmazione di un finanziamento regionale di 1.200.000 euro.

Gli interventi previsti riguarderanno: pulitura delle banchine e delle rotatorie, potatura e cura del verde stradale, scarifica del manto stradale compromesso, bitumatura con nuovo tappetino d’usura, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale

Un’opera attesa da tempo, che consentirà di elevare la sicurezza per residenti e pendolari, migliorando la percorribilità e la qualità delle infrastrutture viarie del territorio.

Al sopralluogo hanno preso parte anche i consiglieri comunali del Comune di Priolo Musumeci, Mannisi e Jenny Scuotto

“Il nostro obiettivo è innalzare gli standard di sicurezza e dare risposte concrete al territorio” – dichiarano Giansiracusa e Giarratana