Al via i lavori di riqualificazione del verde del cimitero comunale di Siracusa

Partiranno oggi i lavori di riqualificazione del verde all’interno del cimitero comunale di Siracusa. Gli interventi, disposti dall’Amministrazione, prevedono la pulizia dei campi di inumazione, il diserbo delle piante infestanti che crescono sui muri perimetrali e la potatura degli alberi presenti all’interno dell’area.

In alcuni casi, la vegetazione aveva finito per nascondere le lapidi o rendere difficoltoso il passaggio tra i viali, motivo per cui si è deciso di procedere con un’azione di manutenzione straordinaria. Ieri la ditta incaricata ha effettuato l’ennesimo sopralluogo e da oggi prenderanno il via le operazioni di pulizia.

L’obiettivo dell’Amministrazione non è soltanto quello di restituire decoro al cimitero in vista delle festività dedicate alla commemorazione dei defunti, ma anche di avviare una manutenzione costante e programmata nel tempo, affinché la struttura possa presentarsi sempre pulita, ordinata e accogliente per i visitatori e i familiari dei defunti.