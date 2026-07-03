Al via i saldi estivi in Sicilia da oggi

Sono partiti oggi, 4 luglio, i saldi estivi in Sicilia, che si concluderanno il prossimo 15 settembre. L’isola, come gran parte delle regioni italiane, inaugura così la stagione degli sconti più attesa dell’anno, mentre fanno eccezione soltanto le province autonome di Bolzano e Trento, dove il calendario segue regole differenti.

In Sicilia resta inoltre la possibilità per gli esercenti di effettuare vendite promozionali durante tutto l’anno, offrendo maggiore flessibilità alle attività commerciali.

L’avvio dei saldi arriva in una fase caratterizzata da una moderata ripresa economica. Secondo gli ultimi dati Istat, nel primo trimestre dell’anno il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dell’1,6%, mentre i consumi hanno registrato un aumento dell’1,4% rispetto al periodo precedente. Resta però da capire se questa maggiore disponibilità economica si tradurrà effettivamente in un incremento degli acquisti oppure in una maggiore propensione al risparmio.

In realtà, per molti consumatori la corsa agli sconti è già iniziata da tempo. Secondo un’indagine Ipsos realizzata per Fismo Confesercenti, il 36% degli italiani ha effettuato acquisti a prezzo scontato prima dell’avvio ufficiale dei saldi.

Il fenomeno è particolarmente diffuso nel Mezzogiorno, dove la quota degli acquisti anticipati raggiunge il 42%, contro il 33% del Nord e il 32% del Centro Italia. A livello territoriale, il dato più alto si registra proprio al Sud e nelle Isole, mentre per fasce d’età quasi un giovane under 35 su due ha già approfittato delle promozioni prima dell’avvio ufficiale.

Secondo Fismo, questa tendenza evidenzia la necessità di ripensare il sistema dei saldi tradizionali, ormai spesso anticipati da campagne promozionali che ne riducono l’impatto commerciale.

Sul fronte delle imprese, il comparto moda continua infatti ad attraversare una fase complessa. Tra il 2019 e il 2025 hanno chiuso in Italia oltre 18 mila negozi di abbigliamento e calzature, con una contrazione del 13,5% e la perdita di circa 17 mila posti di lavoro. Parallelamente, la quota di spesa delle famiglie destinata a moda e calzature si è quasi dimezzata, passando dal 7% al 3,7% dei consumi complessivi.

Per i commercianti siciliani, dunque, i saldi rappresentano un’importante occasione per stimolare le vendite e attirare clienti nei negozi, in un periodo decisivo per il bilancio annuale delle attività del settore.