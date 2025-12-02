Al via il 33° Congresso Regionale Asoto a Siracusa: “Fratture articolari complesse, quale trattamento?”

Al via il 33° Congresso Regionale Asoto, l’Associazione Siciliana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri. Un appuntamento annuale e itinerante rivolto a coloro che operano nella sanità pubblica e che quest’anno, sotto la guida del responsabile scientifico del congresso Salvatore Caruso, sarà incentrato sul tema delle fratture articolari complesse. “Si tratta di fratture particolarmente difficili da trattare a causa del danno alla cartilagine articolare. – spiega Caruso, consigliere dell’associazione e direttore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I di Siracusa – Può colpire tutti, indifferentemente dall’età, a causa di un forte trauma. È ovvio che diventano più complicate da gestire quelle che colpiscono gli over 60 a causa dell’osso osteoporotico. In questi soggetti, tra l’altro, una frattura articolare complessa può generarsi anche con un trauma lieve” .

Il congresso, con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group, si terrà a Siracusa, al Palazzo del Vermexio, il 5 e 6 dicembre. Una due giorni di confronti e condivisione di esperienze “al fine di vagliare le migliori soluzioni ed i migliori approcci alle diverse casistiche di fratture articolari complesse”, sottolinea Caruso.

Si analizzeranno così le varie tipologie di fratture: da quelle del ciglio scapolo omerale a quelle del gomito e del polso, per poi passare a quelle dell’anello pelvico, coxofemorali, del ginocchio e di caviglia e piede. Per ognuna, verranno valutati i diversi metodi di soluzione: dall’osteosintesi, ovvero l’intervento chirurgico che mira a stabilizzare i frammenti ossei con l’inserimento di placche e viti, al sistema di protesi avanzate.

