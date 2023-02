Al via il Carnevale di Avola. Il sindaco Cannata: “un’edizione di altissima qualità”

Ha preso il via il programma del Carnevale storico Avolese con la sfilata di costumi “I profumi di Sicilia” dei piccoli alunni e docenti del III Istituto comprensivo Capuana, il Re Carnevale per le vie della città, Masha e Orso, animazione, balli e tanti scatti ricchi di coriandoli e bellissimi sorrisi. Oggi ancora intrattenimento per i più piccoli e il corteo storico in costume barocco e questa sera alle 20 prosegue la Rassegna Teatrale con “Non ci facciamo riconoscere” con l’attore, commediografo e regista italiano Marco Falaguasta. Domani, sabato, una novità assoluta: il primo Avola Music Contest Carnevale Edition realizzato con il sostegno dei commercianti. Domenica 19 febbraio, invece, mattinata dedicata ai motori, con il primo raduno regionale delle Abarth e l’esposizione di Vespe storiche.

Nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici e infiorati, dei gruppi mascherati, accompagnati dai cortei musicali e dalla banda musicale Città di Avola. Gran chiusura in piazza Umberto con lo spettacolo “Cabaretiamo” con Adriano Canonico e Mariuccia Cannata, seguito dallo spettacolo di luci e suoni “Luci in festa”, il concerto di Shade, per concludere con la discoteca in piazza “Carnaval festival” con Rock-Aro Dj. Lunedì, invece, il concorso di poesie tradizionali e la finalissima dell’Avola Music Contest Carnevale Edition. Martedì gli ultimi appuntamenti: ancora sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati poi le esibizioni di Vincenzo Loreto e de I Falsi d’Autore con la presenza di Diego Caltabiano, la madrina Miss Eleganza e Showgirl Chiara Esposito. La premiazione e a mezzanotte in punto il rogo di Re Carnevale e appuntamento all’edizione 2024.

Il Carnevale di Avola quest’anno spegne le prime 60 candeline tra spettacoli, eventi, sfilate, (rigorosamente in maschera) e momenti musicali e culturali che fanno da contorno a quella che è la vera e propria arte da tramandare: quella dei carristi, che quest’anno saranno ben 12, un vero e proprio record a conferma di come il Carnevale sia tradizione da conservare e tramandare.

“Un’edizione di altissima qualità – sottolinea il sindaco Rossana Cannata – Il nostro centro storico tornerà a colorarsi ed essere la cornice di una splendida manifestazione, da piazza Umberto I fino al nostro splendido mare. La kermesse rappresenta ormai una delle ricorrenze più importanti della Sicilia e per la sua peculiarità il Carnevale storico di Avola è stato recentemente candidato a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Una manifestazione che si arricchisce di anno in anno, grazie al sapiente impegno dei nostri maestri carristi e al corale lavoro dei poeti dialettali, delle scuole e delle associazioni coinvolte. Parliamo anche di un’opportunità di promozione turistica oltre che strumento di marketing territoriale, con importanti ricadute economiche. Per questo la mia amministrazione comunale ha deciso di investirvi in continuità ed in maniera più sostanziale puntando ad arricchire ulteriormente la kermesse con tante novità rafforzando le radici ben salde”.