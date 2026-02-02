Al via il Carnevale Storico di Avola: dal 12 al 17 febbraio il cuore della festa

Avola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal giovedì 12 a martedì 17 febbraio entra nel vivo la 63ª edizione del Carnevale Storico Avolese, una manifestazione che unisce tradizione, partecipazione e innovazione, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. “Il Carnevale Storico Avolese è una tradizione che rappresenta un vero motore di sviluppo culturale, sociale ed economico per il territorio – sottolinea il sindaco Rossana Cannata – in cui cittadini e visitatori potranno lasciarsi coinvolgere dalla bellezza di un evento che appartiene all’identità della città”.

Un concetto ribadito anche dall’assessore al Turismo e Spettacolo Deborah Rossitto, che evidenzia come l’edizione 2026 punti a rendere tutti protagonisti: “Accanto al lavoro straordinario di carristi, gruppi mascherati e poeti dialettali, stiamo sperimentando nuove forme di coinvolgimento attivo. Il Carnevale di Avola non è solo da guardare, ma da vivere, perché il vero valore è sentirsi parte di una comunità”.

Fino al 6 febbraio la mattina in biblioteca comunale si terranno i laboratori per i bambini della Primaria, dal 7 al 17 febbraio invece nella sala Frateantonio si terrà l’esposizione di mini carri, foto storiche e costumi tradizionali del Carnevale. Giovedì 12 febbraio segna l’apertura ufficiale del Carnevale con la tradizionale sfilata di Re Carnevale, accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Avola”, che attraverserà le vie cittadine fino a Piazza Umberto I. La giornata sarà animata da incontri per famiglie e bambini, baby dance e momenti di intrattenimento, fino all’attesissima accensione delle “Luci in Festa Show”, con giochi di luce e musica che daranno ufficialmente il via alla settimana carnascialesca.

Venerdì 13 febbraio spazio alle sfilate scolastiche a tema, alla danza storica e al “Carnival in Ballo” con le scuole di danza cittadine. Sabato 14 febbraio sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con sfilate degli asili, spettacoli musicali, animazione, truccabimbi, mascotte e l’originale appuntamento con il “Carnevale in Vespa”, che colorerà Piazza Umberto I nel pomeriggio oltre all’esibizione del teatro animato alle 17,30 con le Huntrix in piazza Umberto I. Il momento più atteso arriverà domenica 15 febbraio, vera e propria giornata simbolo del Carnevale Storico Avolese. Nel pomeriggio, da piazza Esedra a Piazza Umberto I, andrà in scena la grande sfilata con Re Carnevale, carri allegorici e infiorati, gruppi mascherati, sbandieratori, corteo storico e la Regina del Carnevale, accompagnati dalla Banda Musicale “Città di Avola”.

Un evento che ogni anno richiama migliaia di persone e che rappresenta il cuore pulsante della manifestazione. La serata proseguirà in piazza con l’esecuzione dell’inno ufficiale del Carnevale Avolese “Carnevalando ad Avola”, alle 21 il contest “La notte in maschera”, momenti musicali e un grande spettacolo con il dj, produttore e cantante Willy William e dj set fino a notte fonda, trasformando il centro cittadino in un’unica grande festa collettiva.

Il Carnevale continuerà lunedì 16 e martedì 17 febbraio con nuove sfilate di carri, concorsi di poesie dialettali, spettacoli musicali, dj set e la convolgente festa folk elettronica “Dance Tarantella”. Il sipario calerà con la sfilata finale, le premiazioni e il tradizionale rogo di Re Carnevale, rito simbolico che chiude la festa dando appuntamento all’anno successivo.