Al via il Festival Internazionale del Balletto al Teatro Comunale di Priolo Gargallo

Cultura · DANZA

Il Festival Internazionale del Balletto torna nel 2026 con la sua trentacinquesima edizione, un importante evento che testimonia il suo successo crescente a livello nazionale e internazionale. Dal 17 ottobre al 16 novembre 2026, il Teatro Comunale di Priolo Gargallo si trasformerà nel cuore della danza, accogliendo artisti e compagnie di fama internazionale. Concepite come punti di incontro e scambio culturale, le manifestazioni metteranno in evidenza la ricchezza e la diversità delle espressioni artistiche della danza in tutto il mondo. Riconosciuto per il suo elevato livello artistico, il festival si configura come palcoscenico privilegiato dove emozioni e sentimenti si esprimono attraverso il linguaggio universale della danza. Negli anni, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura, riflettendo i cambiamenti sociali e culturali della nostra epoca. Il Festival si aprirà al Teatro Comunale di Priolo Gargallo il 17 ottobre con la prima nazionale di “Romeo e Giulietta Rock Story”, interpretata dalla compagnia internazionale Sibiu International Ballet e coreografata da Marcello Algeri.

Questa versione moderna invita a riflettere sul vero significato di “essere rock” non solo come stile, ma come modo di vivere con coraggio e passione. I protagonisti affrontano conflitti e sfide con forza e amorosità, trasformando l’amore e il rischio in una libera espressione di sé. La narrazione evidenzia come il “rock” rappresenti una filosofia di vita: valorizzare la propria umanità, resistere alle difficoltà e mantenere l’autenticità. La storia di Romeo e Giulietta diventa una drammatica narrazione generazionale, sottolineando l’importanza di seguire il cuore e l’ardore di Giulietta, pronta a lottare per il vero amore. Il 18 ottobre, sempre la compagnia Sibiu International Ballet presenterà il “Ballet Gala” . Il “Ballet Gala” è un gala internazionale di danza sull’eleganza nel movimento e nell’armonia, dove la grazia dei ballerini abbraccia i passi del tempo. La luce riflessa sui loro costumi brilla come stelle, e gli accordi della musica classica si intrecciano con i loro passi incantati. Un regno di espressione artistica, in cui le emozioni danzano sul palcoscenico in un racconto senza parole, affascinando gli spettatori in un universo di bellezza e raffinatezza. Il 25 ottobre sarà la volta dello spettacolo “Le Tango des Malfaiteurs”, della compagnia Naturalis Labor, alla sua prima partecipazione al festival. Cinque personaggi e cinque storie si intrecciano in un vortice di sguardi, fughe e rincorse, raccontando l’amore nelle sue molteplici sfumature, in un’esperienza che unisce realtà e sogno, ironia e sentimento. A seguire Milonga.

Il 26 e 27 ottobre, il festival ospiterà la compagnia Spellbound Contemporary Ballet con due produzioni GostLand/Triple Trip e Vivaldiana. Il 6 novembre Artemis Danza proporrà lo spettacolo “Private Callas”, esplorando gli aspetti più intimi della vita di Maria Callas, oltre le sue performance. Realizzato in occasione del centenario della nascita della diva, il lavoro mette in luce la fragilità e le emozioni nascoste attraverso coreografie evocative, video e scenografie suggestive. Il giorno dopo il 7 novembre, Artemis Danza presenterà “Nel blu Sa(n)Remo Danza”, un viaggio che rende omaggio alla canzone italiana, attraverso coreografie di Monica Casadei e una fusione di danza, musica e memoria collettiva. L’8 novembre, la compagnia siciliana Compagnia Zappalà Danza si esibirà con “Double Bill – Lif / Love Parade”. Lif è un intenso duo al maschile che affonda le radici nel mito della fine del mondo per raccontare la potenza della rinascita. Tra inverni eterni, battaglie cosmiche e universi ridotti in cenere, i corpi danno forma al viaggio di due sopravvissuti, Líf e Lífthrasir, ultimi custodi della vita. La danza attraversa distruzione e speranza, memoria e futuro, trasformando la fine in possibilità.

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Un’opera fisica ed emotiva che celebra la resilienza dello spirito umano e la capacità di ricostruire, passo dopo passo, un nuovo inizio. Love Parade , un corteo di immagini e figure che attraversano l’amore nella sua onesta complessità. In una trama di incontri e distanze , la ricerca si dispiega tra vulnerabilità e cura, nel fragile equilibrio tra il desiderio di appartenenza e la paura dell’abbandono. Il festival proseguirà il 13 novembre con D&A Collective by GDO , che presenterà “Cartoline di Talento” e il giorno seguente il 14 novembre “Donna, il Coraggio delle Emozioni’. Un omaggio alla forza emotiva e alla complessità dell’universo femminile, con coreografie di: Daniela Maccari per Lindsay Kemp. Uno spettacolo che intreccia poesia, movimento e introspezione. Il 15 novembre sarà la volta di “Romanza” della compagnia Twain Physical Dance Theatre, ispirato al cortometraggio “Submission”. Affrontando temi attuali, la narrazione si snoda in tre quadri simbolici, sottolineando il bisogno di libertà e dignità umana. Il 16 novembre chiude il Festival Twain Physical Dance Theatre con una matinée dedicata alle scuole di primo e secondo grado. Il titolo dello spettacolo è ‘Little Something’, un viaggio interiore alla ricerca di valori spirituali attraverso teatro, danza e immagini.”

Il Festival del Balletto 2026 non si limita a offrire spettacoli straordinari; si propone anche come occasione di formazione per le nuove generazioni. Gli incontri pre-spettacolo tra coreografi e pubblico favoriscono uno scambio di idee e percorsi artistici, contribuendo a rafforzare il legame tra il pubblico e l’arte della danza. L’inclusione delle scuole di danza locali ha creato un ambiente stimolante per i giovani, avvicinandoli all’arte e sviluppando un sentimento di appartenenza. In definitiva, il Festival Internazionale del Balletto 2026 si annuncia come un evento imperdibile per appassionati e amanti della danza. Tra spettacoli eccezionali, iniziative di formazione e momenti di incontro, il festival promette di catturare il pubblico attraverso una celebrazione vibrante della danza e della cultura, valorizzando l’unicità di ciascun artista e la potenza unificante di questa forma d’arte.