Al via il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide

La Fondazione INDA inaugurerà domenica 10 maggio, la XXX edizione del Festival internazionale del Teatro classico dei giovani a Palazzolo Acreide. Da domenica 10 maggio a mercoledì 3 giugno, oltre 2000 giovani si esibiranno nello splendido Teatro Greco dell’Area archeologica dell’Akrai; complessivamente sono 105 le scuole provenienti da tutta Italia e anche da paesi europei come Grecia, Belgio, Francia e Lussemburgo.

A inaugurare il Festival domenica 10 maggio, sarà il Liceo Don Milani di Acquaviva delle Fonti (BA) con lo spettacolo Lisistrata. A chiudere la rassegna, mercoledì 3 giugno, sarà invece la sezione Balestra dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico con l’Iliade. Il manifesto ufficiale dell’edizione 2026 è stato realizzato da Fabiana Pantaleo, studentessa della V Liceo del Liceo Artistico Majorana di Gela, nell’ambito di un progetto con ENI, sponsor principale della Fondazione INDA.

“Il Festival dei giovani a Palazzolo Acreide riesce a coinvolgere ogni anno migliaia di ragazzi e ragazze – sono le parole di Francesco Italia, presidente della Fondazione INDA -, che diventano ambasciatori della cultura classica e del teatro nel mondo. La loro presenza, il loro entusiasmo sono il segnale più bello della capacità del teatro classico di parlare alle nuove generazioni”.

“Si rinnova il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale ad una manifestazione che costituisce un elemento qualificante dell’offerta culturale cittadina e un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.” – dichiara il sindaco Salvatore Gallo – “Come Sindaco, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori, agli insegnanti, agli studenti e a tutti coloro che contribuiscono con passione alla riuscita di questa manifestazione. Il loro impegno consente di mantenere viva una tradizione che valorizza il nostro straordinario patrimonio storico e artistico. Palazzolo Acreide si conferma così non solo custode del passato, ma anche luogo dinamico e aperto al futuro, capace di accogliere e ispirare le nuove generazioni”.

A sottolineare ulteriormente il valore dell’iniziativa interviene anche l’assessore alla Cultura, Nadia Spada: “Il Festival del Teatro Classico dei Giovani rappresenta da anni uno degli appuntamenti culturali più significativi per la nostra comunità. Palazzolo Acreide ha l’onore di accogliere giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo loro un palcoscenico unico, intriso di storia e bellezza. Questo evento non è soltanto una rassegna teatrale, ma un vero e proprio momento di incontro, crescita e condivisione. I ragazzi, attraverso il linguaggio universale del teatro classico, riscoprono valori senza tempo e dimostrano come la cultura possa essere uno strumento potente di dialogo e comprensione reciproca. Il Festival rappresenta altresì un momento significativo per l’intera comunità locale, che ogni anno partecipa con entusiasmo a un’iniziativa in grado di coniugare qualità culturale, inclusione e valorizzazione del territorio”.