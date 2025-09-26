Al via il Fondo Dote Famiglia. Cannata (FdI): “crescere con lo sport, contributi per famiglie e ragazzi”

Crescere con lo sport: al via il Fondo Dote Famiglia con contributi per famiglie e ragazzi. “Lo sport è un motore di benessere e aggregazione per i nostri ragazzi – dichiara l’on. Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio – e con il nostro Governo l’impegno diventa strutturato e concreto. In questi anni abbiamo promosso numerosi progetti con ricadute positive su Siracusa, sulla provincia e su tutta la Sicilia. Questo nuovo fondo è un altro passo avanti per garantire a tutti la possibilità di crescere in maniera sana, inclusiva e partecipata”.

L’obiettivo – evidenzia Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia – è promuovere una cultura sana che accompagni i ragazzi non solo nell’attività fisica, ma anche nella cura dell’alimentazione, nella disciplina e nella sana competizione: “non a caso, già in passato abbiamo investito in infrastrutture sportive e spazi dedicati: basti pensare al G7 Agricoltura con il ministro Lollobrigida, quando lasciammo alla città il parcheggio Talete dello Sport, un segno tangibile dell’attenzione del Governo Meloni per Siracusa e per tutti i comuni del territorio”.

Il Fondo Dote Famiglia 2025 prevede un contributo per le famiglie con minori tra i 6 e i 14 anni, per favorire la partecipazione a corsi sportivi. A partire da lunedì 29 settembre, alle 12, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, sarà possibile presentare la domanda online sulla piattaforma dedicata (accesso tramite SPID o CIE). Il contributo è destinato a genitori o esercenti la potestà genitoriale con un ISEE fino a 15.000 euro.

I genitori possono già consultare gli elenchi dei corsi sportivi disponibili – numerosi tra Siracusa e i comuni della provincia – attraverso i documenti pubblicati dal Dipartimento per lo Sport, prestando attenzione al codice corso da inserire nella domanda. Qui tutti i corsi.

“Con l’introduzione di misure come il Fondo Dote Famiglia 2025 – conclude Cannata – il nostro Governo conferma la propria attenzione per lo sport come strumento di crescita, inclusione sociale e valorizzazione dei territori. Si tratta di un intervento concreto che sostiene le famiglie che, a causa di difficoltà economiche, rischierebbero di escludere i propri figli dall’attività sportiva, privandoli di esperienze fondamentali per il loro sviluppo personale e sociale”.