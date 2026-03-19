Al via il progetto “Randagio”: Asp Siracusa potenzia le sterilizzazioni per contrastare il fenomeno del randagismo sul territorio

L’Asp di Siracusa attraverso il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria aziendale ha avviato il progetto “Randagio”, un piano straordinario di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo attraverso il potenziamento delle sterilizzazioni di cani e gatti vaganti che investe in questa prima fase operativa il territorio del capoluogo aretuseo, grazie all’accordo siglato con l’Assessorato alla Sanità, Tutela degli animali e Prevenzione Randagismo del Comune di Siracusa.

In questa strategia di intervento, un ruolo fondamentale è affidato alla sinergia con il territorio e con le realtà impegnate nella tutela degli animali. La collaborazione con le associazioni e i volontari è essenziale per il monitoraggio e la corretta gestione dei soggetti da avviare ai protocolli sanitari.

L’accesso al servizio per le realtà associative avviene attraverso il coordinamento con gli uffici competenti, che sovrintendono all’intero percorso: dalla segnalazione e registrazione in anagrafe degli animali fino all’esecuzione degli interventi di sterilizzazione certificati.

Le attività sono finanziate attraverso i fondi AIR 2024-2025 destinati al potenziamento dei servizi di sanità pubblica veterinaria ed ha una valenza interistituzionale prevedendo il coinvolgimento dei Comuni del territorio provinciale e rafforzando la collaborazione tra enti nella gestione coordinata del fenomeno del randagismo.

In base agli accordi tra Asp Siracusa e il Comune aretuseo, le associazioni animaliste avranno il compito di predisporre le liste degli animali da avviare alla sterilizzazione. Tali elenchi, distinti per le giornate di mercoledì e giovedì di ogni settimana, dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il lunedì precedente gli interventi che saranno eseguiti nell’ambulatorio veterinario aziendale di viale Scala Greca.

La sinergia con i volontari e le associazioni resta l’elemento chiave per il successo dell’iniziativa, permettendo una gestione capillare delle segnalazioni e il monitoraggio costante del territorio in linea con il principio “One Health”, integrando la tutela degli animali con la salvaguardia dell’ambiente e della comunità. L’iniziativa, che avrà una durata iniziale di dodici mesi, rappresenta un modello operativo strutturato per garantire risposte efficaci e sostenibili nel lungo periodo per la riduzione delle nascite e del fenomeno del randagismo.