Al via la 31^ edizione del Presepe vivente a Cavagrande. C’è anche Pasquale, l’asino felice

L’Associazione Culturale Cava Grande presenta la 31ª edizione del Presepe Vivente di Avola Antica, allestita nella cornice naturale della Riserva di Cavagrande del Cassibile, un contesto che valorizza senza artifici la tradizione e l’identità culturale siciliana.

L’edizione 2025/2026 sarà aperta al pubblico oggi, domani, il 28 dicembre e 4, 6 gennaio, dalle 16 alle 20, in Contrada Monzello di Pietre, ad Avola Antica.

Il percorso propone oltre 80 mestieri siciliani antichi, rappresentati con rigore all’interno di botteghe e abitazioni in pietra e legno, ricostruite per offrire un’esperienza credibile e coerente. Lungo il tragitto è possibile degustare prodotti tipici locali, parte integrante della cultura del territorio.

All’interno del presepe sarà presente anche Pasquale, l’asino felice, diventato noto su Instagram e TikTok, presenza ormai riconoscibile e molto apprezzata dal pubblico, inserita nel pieno rispetto dell’ambientazione e della tradizione.