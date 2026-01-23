Al via la Rottamazione-quinquies: domande entro il 30 aprile 2026

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture).

A tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata. Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio, fino a 9 anni in 54 rate bimestrali, e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In area riservata, accessibile con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, il servizio propone automaticamente l’elenco dei carichi “rottamabili”, consentendo di selezionare quelli di interesse. È necessario indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate; in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda può essere presentata dall’area pubblica del sito senza credenziali, allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo i numeri identificativi delle cartelle o degli avvisi di addebito Inps, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare e i moduli di pagamento.

È inoltre possibile richiedere il prospetto informativo dei carichi definibili e dell’importo agevolato sia dall’area riservata sia dall’area pubblica del sito, allegando la documentazione richiesta; il sistema invierà una e-mail con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.

La Legge di Bilancio 2026 consente di definire in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatici e formali, dall’omesso versamento di contributi previdenziali Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento e dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture. Sono ammessi anche i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali si è verificata la decadenza, nonché quelli della Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, si sono persi i benefici, mentre sono esclusi quelli per i quali risultano pagate tutte le rate scadute alla stessa data. La definizione agevolata consente di versare solo il capitale residuo e le spese di notifica ed esecutive, senza sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti interessi e maggiorazioni. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, con rata minima di 100 euro; la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. La definizione agevolata diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano.