Al via l’avventura dell’Archimete rugby Siracusa

Taglio del nastro per l’Archimete Rugby alla presenza del vice sindaco Edy Bandiera che ha tenuto a battesimo la nuova società il 30 settembre al campo sportivo della Fondazione Sant’Angela Merici.

“I miei complimenti ad Archimete Rugby Siracusa. Rugby, sport e Inclusione, una bella iniziativa, organizzata dall’associazione sportiva Archimete, che ho avuto l’onore di inaugurare oggi, alla presenza dei massimi livelli regionali del Comitato Regionale Sicilia Rugby, e che ha promosso la bellezza della pratica di questa disciplina sportiva e dell’inclusione sociale, attraverso lo straordinario strumento che lo sport rappresenta ” così il vicesindaco Edy Bandiera sui social.

Tra i tanti ospiti il Presidente del comitato regionale Fir Gianni Saraceno con una rappresentativa dello staff tecnico, il presidente della Fondazione Sant’Angela Merici padre Alfio Linoce, le associazioni Mare Luce onlus ed Inclusione e Movimento. “Giornata dedicata ai giovani e all’inclusione, bambini e bambine, mamme e papà. Tutti si sono divertiti in campo insieme grazie ai nostri tecnici e all’ASD Ragnarok, associazione sportiva di cross training, con cui l’ArcHimete Rugby ha intrapreso una collaborazione. Per l’Archimete Rugby questa è una giornata molto importante che rappresenta l’inizio di un lungo percorso sicuramente non semplice. Siamo pienamente convinti che Siracusa sia ancora un territorio inesplorato e che la presenza di una nuova società di rugby sia uno stimolo per tutto il movimento rugbistico siracusano e che permetterà a tanti di conoscere questo bellissimo sport e di praticarlo. In questo sport c’è spazio per tutti ed è proprio in un luogo inclusivo come la Fondazione Sant’Angela Merici che vogliamo iniziare la nostra attività rivolta ai giovani dalla categoria under 14 fino all’ under 6 ovvero per i nati dal 2010 fino al 2018. Il nostro punto di forza sarà la multidisciplinarietà perché è importante che fin da piccoli i bambini e le bambine si approccino e conoscano più discipline sportive in modo da sviluppare differenti capacità cognitive e motorie. Aspettiamo tutti coloro che hanno voglia di provare il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19.15 e il sabato dalle 9.30 alle 10.45 al campo sportivo della Fondazione Sant’Angela Merici” afferma la Presidente Lusiana Saitta che rappresenta la società neo costituita insieme a Giuseppe Bottaro, Francesco Bianca, Lia Gallitto e Antonino Gazzano.