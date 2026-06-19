Al via l’operazione “Mare e laghi sicuri” della Guardia costiera

Anche quest’anno, con l’avvio della stagione estiva, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera sarà impegnato su tutto il territorio nazionale nell’operazione denominata “Mare e Laghi Sicuri 2026”, con l’incremento delle attività di vigilanza e controllo sia lungo le coste dei comuni rivieraschi riservate alla balneazione, sia in mare sui tratti più sensibili all’impatto ambientale, a tutela dell’incolumità dei bagnanti, della sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino, dell’ecosistema e biodiversità marina.

A livello locale, la Guardia Costiera di Siracusa, lungo tutto il Compartimento marittimo che va dalla penisola Magnisi (Comune di Priolo Gargallo) a nord, fino alla foce del Pantano Longarini (Comune di Pachino) a sud, per complessivi 90 chilometri di costa, impiegherà personale militare, anche degli uffici marittimi di Avola, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero, che si avvarrà di mezzi navali e terrestri, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania e su direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Durante l’operazione, iniziata il 16 giugno con conclusione il 20 settembre, si procederà a vigilare le zone di mare riservate alla balneazione, alla verifica degli di apprestamenti di sicurezza all’interno degli stabilimenti balneari, dei corridoi di lancio e boe delimitanti le acque riservate alla balneazione, la verifica della presenza degli assistenti bagnanti sulle spiagge libere a cura dei Comuni costieri o, in mancanza, il posizionamento di cartelli monitori indicanti l’assenza del servizio di salvataggio o eventuali limitazioni alla balneazione sicura, senza tralasciare la tutela dell’ambiente marino e costiero, anche attraverso la vigilanza dello specchio acqueo dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e dei relativi campi boa.

Particolare attenzione sarà posta ai diportisti, per verificare il rispetto delle regole di sicurezza della navigazione, ma particolare attenzione anche sul comportamento dei fruitori di attrezzature ludico-sportive quali SUP, surf, windsurf, kitesurf, ecc…, e di esercenti le attività subacquee sportive e dei centri “diving”.

Sul fronte della locazione e noleggio di unità da diporto, attività particolarmente sviluppata nel circondario marittimo di Siracusa, si darà continuità ai numerosi controlli già eseguiti, per contrastare l’abusivismo ed a salvaguardia della sicurezza dei passeggeri trasportati.

A similitudine delle passate stagioni, i diportisti che si sottoporranno ad una serie di “controlli preventivi” potranno ottenere il “Bollino Blu”, quale attestazione della regolarità delle prescrizioni di sicurezza delle unità da diporto, permettendo loro di vivere il mare più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli di sicurezza da parte delle forze di polizia operanti in mare.

Comportamenti sul corretto uso del mare contenuti nell’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 46/2025 della Capitaneria di porto di Siracusa, consultabile sul sito istituzionale al link www.guardiacostiera.gov.it, nella sezione “Ordinanze”. Le disposizioni in questione si applicheranno nel corso della “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Siciliana che, anche per il 2026, è ricompresa nel periodo tra il 1° Maggio e il 31 Ottobre.

Con l’occasione si rammenta che è sempre attivo il Numero Unico delle Emergenze 112, ovvero il Numero Blu 1530 “Emergenze in mare”.