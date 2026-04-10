Al via nuovi collegamenti per mete turistiche: alla scoperta del Val di Noto

In occasione dei ponti di primavera, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha introdotto nuovi collegamenti per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico.

Per agevolare la mobilità di quanti sceglieranno i treni del Regionale per scoprire la Sicilia l’offerta dei giorni festivi si arricchisce di 4 nuovi collegamenti per collegare Letojanni e Taormina a Catania, Siracusa. Sulle vie del Barocco alla scoperta delle meraviglie del Val di Noto, invece ci saranno 16 collegamenti aggiuntivi fra Siracusa e Donnafugata e fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa.

I canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta.

“L’attivazione di questi nuovi collegamenti – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta una scelta strategica fortemente voluta dal governo Schifani per rafforzare la mobilità ferroviaria e sostenere il turismo in Sicilia. La Regione sta investendo con decisione su un modello di trasporto integrato, sostenibile e capillare, capace di mettere in rete le principali destinazioni culturali e naturalistiche dell’Isola. È un passo concreto per rendere la Sicilia sempre più accessibile e competitiva”.