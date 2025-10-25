Al via oggi a Palazzolo la XIV edizione dell’Agrimontana

Tradizione, gusto e musica sotto le stelle. Stasera prende ufficialmente il via la XIV edizione dell’Agrimontana, l’appuntamento che celebra le eccellenze del territorio tra food, musica e divertimento. Dalle 18 apertura degli stand enogastronomici dedicati ai sapori autentici della tradizione locale: piatti tipici, prodotti artigianali e degustazioni per tutti gli amanti del buon cibo.

A seguire, animazione fino alle 21, quando il palco si accenderà con lo spettacolo musicale con i “Baciami Piccina Swing”, un viaggio tra ritmo, energia e allegria.

“Un evento da non perdere – dice l’assessore al Turismo Vincenzo Nieli – per vivere un’esperienza unica fatta di tradizione, gusto e convivialità”.