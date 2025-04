Albatro Academy, Andrea Pivato convocato in nazionale under 18

Grande soddisfazione in casa Albatro per la convocazione in nazionale under 18 del proprio atleta Andrea Pivato: ala destra mancina, classe 2008, convocato nella rappresentativa nazionale under 18 maschile che parteciperà ai 21° Giochi del Mediterraneo di Pallamano, che si terranno in Tunisia dal 7 al 12 aprile.

“La giovane ala Trevigiana quest’anno ha deciso di sposare il nostro progetto e trasferirsi in Sicilia per proseguire la sua crescita – dichiara coach Lorenzo Martelli – faceva parte di un elenco di ragazzi che ho visionato lo scorso anno lungo tutta la penisola allo scopo di individuare i migliori talenti da inserire nel nostro gruppo. Abbiamo deciso di inserirlo non solo per le notevoli dote tecniche, ma anche e soprattutto per la forte motivazione a lavorare ed impegnarsi nonché per una spiccata maturità personale che ne fa un ottimo atleta, studente e persona: sono queste le caratteristiche che cerchiamo in coloro, e sono sempre più numerosi, che si approcciano al nostro progetto della Academy, progetto che sta dando i propri frutti già da quest’anno.”

Oltre ad Andrea, altri atleti del 2009 sono nei taccuini dei selezionatori nazionali e dalla società siracusana si dichiarano certi che già dal prossimo anno potranno entrare a far parte delle selezioni di categoria. Il progetto Academy, oltre alla formazione dei singoli atleti, in proiezione prima squadra, sta dando grandi soddisfazioni anche nei campionati di categoria essendo, tutte le formazioni dell’Albatro in lizza per la vittoria del titolo regionale.

“È un impegno importante, sia dal punto di vista organizzativo, sia emotivo – prosegue Martelli – , nonché economico, ma la società è fortemente indirizzata a proseguire sulla strada della creazione e valorizzazione di giovani talenti da inserire in pianta stabile in prima squadra. Proprio in quest’ottica – conclude – parteciperemo, con la nostra rappresentativa under 16, alla Easter Cup di Mordano, trofeo giovanile internazionale che si svolgerà in Romagna dal 18 al 21 aprile.”