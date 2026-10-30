Albatro-Cassano al Pala Pino Corso, sfida di vertice e anticipo di Supercoppa

Sport · PALLAMANO

Nona giornata ed è il momento di Teamnetwork Albatro contro Cassano. Sfida ad alta quota e anticipo di Supercoppa, domani, al Pala “Pino Corso”.

A Siracusa arrivano i campioni d’Italia e sarà un sabato di grande pallamano. Siracusani reduci dalla sconfitta di Bolzano dove hanno però sfiorato l’impresa risalendo dal -7 e cedendo soltanto nell’ultimo minuto. Lombardi vittoriosi, invece, in casa contro Cologne al termine di una partita comunque difficile.

In classifica campioni d’Italia con due punti in più, ma una partita in meno, sui siracusani. Coach Garralda lavora sulla tattica, ma soprattutto sulla intensità.

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“Partita importante e sicuramente difficile – commenta il tecnico spagnolo – Cassano in questo momento è la squadra che gioca meglio in attacco e in difesa è tra le tre migliori del torneo. Sono bravi a stringersi molto e nell’uno contro uno sempre pronti. Noi possiamo vincere – aggiunge secco Mateo Garralda – Abbiamo tre punti da rispettare: non perdere palla, tenere una percentuale regolare nelle conclusioni e tenere la difesa concentrata”.

Anche quest’anno la FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball aderisce all’iniziativa dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Anche al Pala “Corso” sarà, quindi, un sabato dedicato alla sensibilizzazione.

Fischio di inizio alle 16.30 e diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV.