Albatro-Merano al PalaAcradina, domani alle 16.30 per la settima di andata

Sport · SERIE A GOLD

Tornata al successo, la Teamnetwork Albatro si prepara per il match di domani contro il Merano. Al PalaAcradina, domani, si inizierà alle 16.30 per giocarsi la settima giornata di andata della Serie A Gold di pallamano.

Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 6 frutto delle tre vittorie e delle altrettante sconfitte rimediate nelle prime sei giornate di campionato. Statistiche che, in buona sostanza, descrivono un equilibrio sostanziale tra siciliani e altoatesini. Leggero vantaggio dei siracusani nella differenza reti (+3), ma caratteristiche diverse in campo come ha sottolineato il tecnico Mateo Garralda.

“Ora dobbiamo dare continuità. – esordisce l’allenatore della Teamnetwork Albatro – Merano è una squadra ben organizzata e difficile da affrontare per il nostro modello di gioco. Giocano bene in velocità, hanno una buona difesa che riesce a cambiare assetto rapidamente, sono molto dinamici. Dovremo dare il massimo per contrastarli e mettere in campo il meglio delle nostre caratteristiche di gioco”.

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Meranesi reduci dalla sconfitta interna contro Cologne, ma capaci anche di battere il Fasano nel turno precedente.

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