Albatro Nexgen batte Sannio 33-22 e chiude al quinto posto al riposo di campionato

Netta vittoria per 33 a 22 della Teamnetwork Albatro Nexgen e quinto posto al riposo di campionato per i siracusani. I ragazzi di Lorenzo Martelli battono il Sannio al termine di una partita giocata meglio nella ripresa.
Nel primo parziale i blu arancio di casa vanno avanti di 5, ma poi, forse per eccessiva sicurezza, concedono spazio al mai domo sette campano.
Nella ripresa Lorenzo Martelli richiama i suoi. I siracusani ricominciano a giocare con maggiore determinazione e tornano ad allungare in maniera decisa.
Alla fine una vittoria che consente di conquistare una quinta posizione solitaria e la certezza, viste le rotazioni messe in campo oggi, di un roster ampio e pronto a dare il proprio contributo.