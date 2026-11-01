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Sport PALLAMANO SIRACUSA

Albatro Nexgen batte Sannio 33-22 e chiude al quinto posto al riposo di campionato

di Giulio Perotti ·
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Una palla di pallamano sulla linea di porta
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Netta vittoria per 33 a 22 della Teamnetwork Albatro Nexgen e quinto posto al riposo di campionato per i siracusani. I ragazzi di Lorenzo Martelli battono il Sannio al termine di una partita giocata meglio nella ripresa.

Nel primo parziale i blu arancio di casa vanno avanti di 5, ma poi, forse per eccessiva sicurezza, concedono spazio al mai domo sette campano.

Nella ripresa Lorenzo Martelli richiama i suoi. I siracusani ricominciano a giocare con maggiore determinazione e tornano ad allungare in maniera decisa.

Alla fine una vittoria che consente di conquistare una quinta posizione solitaria e la certezza, viste le rotazioni messe in campo oggi, di un roster ampio e pronto a dare il proprio contributo.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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