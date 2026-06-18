Albatro Next Gen a caccia della A Silver: in Abruzzo il sogno promozione passa dai play off

Teamnetwork Albatro Next Gen in Abruzzo per accarezzare il sogno di una nuova promozione. Il sette di Lorenzo Martelli, vincitore del campionato di serie B, va a giocarsi i play off per conquistare il torneo di A Silver.

Due i gironi che, tra Chieti e Pescara, si contenderanno le migliori posizioni per il salto di categoria.

I siracusani sono inseriti nel Gruppo B, quello che mette insieme le vincitrici dei tornei regionali meridionali. Insieme agli aretusei, il Cingoli, il Lanzara, il Lions Sassari e il Putignano.

Finals al via domani, ma debutto per i siracusani fissato alle 9 di sabato contro il Lanzara.

“Tre su cinque salgono in serie A Silver nel girone B. – commenta il presidente Vito Laudani – Cingoli strafavorito perché schiera tutti gli effettivi della serie A Gold, classi 2002 a salire. Per gli altri due posti proveremo a giocarcela con le altre avversarie”.

A coach Martelli il compito di guidare la squadra in questo ultimo passo verso un sogno coltivato per l’intera stagione.

““Sarà l’ultimo appuntamento di una stagione incredibile. – sottolinea – I ragazzi hanno meritato sul campo la vittoria del campionato di serie B. Hanno mostrato attaccamento alla maglia e grande dedizione al lavoro. Non si sono risparmiati. Adesso c’è l’ultimo miglio da percorrere. Sarà sicuramente impegnativo e faticoso. – conclude Martelli – Giocheremo contro squadre attrezzate e pronte a conquistarsi la promozione. Ai ragazzi chiedo di giocare pensando al loro sogno. Sanno benissimo cosa fare.”