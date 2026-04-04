Albatro supera Trieste: vittoria di carattere nonostante le assenze e play-off sempre più vicini

La Teamnetwork Albatro batte Trieste nel remake della finale di Coppa Italia. Secondo successo, su tre partite stagionali, per gli uomini di Mateo Garralda che mostrano in campo di non temere le assenze pesanti. Angiolioni, Coutinho e Sciorsci restano ai box, ma i biancoblu mettono sul parquet grande voglia.
Squadra decimata, ma pronta a caricarsi la responsabilità di conquistare altri 2 punti importanti per la corsa verso i play off. Successo che arriva contro i biancorossi di Lisica arrivati in Sicilia con il chiaro obiettivo di vincere per acciuffare la zona calda della classifica.
Ritmi alti sin dall’inizio. Gli ospiti pareggiano dopo dieci minuti, ma il 5 a 5 risveglia i siracusani che reagiscono andando sul +6.
Riahi si esalta, mentre Esparon prova a far pesare il peso della sua capacità realizzativa.
Nella ripresa i siracusani perdono anche Guggino espulso dopo 11 minuti. I triestini provano a rientrare in partita arrivando anche sul -1. Poi nuovo allungo per l’Albatro che si affidano alla spinta di Cirilo per trovare l’allungo buono a tenere a distanza gli ospiti che negli ultimi minuti fanno a meno della coppa francese, stremata dal minutaggio.
Mercoledì si torna in campo. Per i siracusani trasferta sul campo della
capolista Cassano
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