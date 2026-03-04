Alcesti, Antigone, I Persiani e Iliade: presentata la Stagione 2026 al Teatro Greco di Siracusa

Presentata questa mattina, al Ministero della Cultura di Roma, la nuova Stagione 2026 del Teatro Greco di Siracusa, che si preannuncia ricca di novità, grandi nomi e un forte coinvolgimento delle nuove generazioni.
Per la prima volta nella sua storia, la Fondazione INDA inaugurerà la stagione già ad aprile con un progetto speciale dedicato agli studenti: “Iliade”, con la regia di Giuliano Peparini, realizzato insieme agli allievi dell’Accademia INDA e della Peparini Academy. Un’iniziativa pensata “dai giovani per i giovani”, che segna un’importante apertura verso il mondo della scuola.
Il cartellone principale proporrà tre grandi classici del teatro antico. Si parte l’8 maggio con “Alcesti” di Euripide, diretta e interpretata da Filippo Dini, in scena fino a inizio giugno. A seguire “Antigone” di Sofocle, affidata alla regia del canadese Robert Carsen, che conclude il ciclo tebano avviato nel 2022. Infine, dal 13 giugno, spazio a “I Persiani” di Eschilo, diretti da Alex Ollé.
La stagione arriva dopo un anno di grande successo, con oltre 170mila spettatori, confermando il ruolo centrale del Teatro Greco non solo come patrimonio culturale, ma anche come motore economico e sociale del territorio. Oltre 170 maestranze sono impegnate nella realizzazione degli spettacoli, tutti prodotti internamente dalla Fondazione.
Numerose le collaborazioni attivate, a partire dalla sinergia con la Regione Siciliana e con il mondo universitario. Tra le novità, anche un progetto di traduzione dei testi classici in lingua cinese e una mostra con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per accompagnare il pubblico alla scoperta del parco archeologico.
La Fondazione INDA guarda inoltre oltre i confini locali: il 10 aprile inaugurerà il Vinitaly con uno spettacolo firmato da Peparini e sono allo studio nuove iniziative a Roma, tra cui una possibile performance ispirata alle “Metamorfosi” di Ovidio.
