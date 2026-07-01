Aldo Fusco è il nuovo Questore di Siracusa: esperienza antimafia e ordine pubblico alla guida della Polizia di Stato

Siracusa ha un nuovo Questore. Si tratta del dirigente superiore della Polizia di Stato Aldo Fusco, nominato ufficialmente alla guida della Questura aretusea al termine di giugno 2026. Dal 6 luglio, giorno dell’insediamento raccoglierà il testimone di Roberto Pellicone, che nei giorni scorsi ha salutato la città e il corpo di Polizia, concludendo una carriera durata 38 anni.

Per Fusco si tratta di un ritorno in Sicilia, terra nella quale ha mosso i primi passi della sua carriera e dove ha costruito una solida esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata. Originario di Messina, Aldo Fusco è entrato nella Polizia di Stato nel 1989 e ha iniziato il servizio operativo nel 1990 proprio alla Questura peloritana. Qui ha prestato servizio alla Squadra Mobile e ha diretto diversi commissariati cittadini, maturando una significativa esperienza investigativa.

Dal 1998 al 2005 è stato assegnato alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Messina, occupandosi di indagini contro la criminalità organizzata. Successivamente ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quello di dirigente del Commissariato di Lentini nel 2006 e, negli anni successivi, di Vicario del Questore di Bari.

Promosso dirigente superiore, nell’ottobre 2024 ha assunto il suo primo incarico da Questore a Oristano. Dopo pochi mesi, nella primavera del 2025, è stato trasferito ad Ascoli Piceno, dove ha guidato la Questura fino alla nomina a Siracusa.

Il nuovo Questore arriva quindi in una provincia caratterizzata da numerose sfide sul piano della sicurezza pubblica: dal contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di sostanze stupefacenti fino alla gestione dell’ordine pubblico in occasione dei grandi eventi religiosi, culturali e turistici che ogni anno interessano il territorio aretuseo.

Fusco eredita una Questura che, sotto la guida di Roberto Pellicone, ha affrontato appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il G7 Agricoltura, l’arrivo del corpo di Santa Lucia e numerosi eventi che hanno richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi.

Sul piano della formazione, Aldo Fusco può vantare una doppia laurea: in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, un percorso accademico che affianca una carriera ultratrentennale costruita prevalentemente nei settori investigativi e nella gestione della sicurezza.

Con il suo insediamento si apre una nuova fase per la Questura di Siracusa, chiamata a proseguire il lavoro di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali in un territorio strategico per la presenza del polo industriale, del porto di Augusta e di un patrimonio culturale che richiama ogni anno migliaia di visitatori.