Alessandro Gambino nuovo presidente della Commissione Sportiva dell’Aci di Siracusa

Il nuovo presidente Commissione Sportiva dell'Aci di Siracusa, Alessandro Gambino

Su proposta del presidente Aci Siracusa, Sergio Imbrò, deliberata all’unanimità, Alessandro Gambino, da sempre impegnato con dedizione e passione nelle attività sportive e negli eventi promossi o patrocinati dall’Ente è il nuovo presidente della Commissione Sportiva. Con la nomina del nuovo presidente della Commissione Sportiva, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Siracusa ha concluso l’iter di rinnovo degli Organi Sociali.

Gambino ha ringraziato per la fiducia, assicurando che affronterà questo nuovo ruolo con entusiasmo e rinnovato slancio. Primo compito sarà quello di individuare una rosa di componenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, per poi avviare ufficialmente l’attività della Commissione Sportiva a supporto degli organi dell’Aci Siracusa.

Il presidente Imbrò ha inoltre comunicato il rinnovo, per il quadriennio in corso, della nomina del dott. Manlio Mancuso quale fiduciario provinciale dell’Aci Siracusa, confermando l’ottima collaborazione instaurata con l’Ente.


