Alessio lotta ancora per la vita dopo l’incidente sul lavoro ieri a Priolo

Lotta tra la vita e la morte Alessio De Rossi, operaio di 31 anni, classe 1994, rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di ieri nella zona industriale di Priolo Gargallo. Il giovane è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Marco di Catania, dove è stato trasferito d’urgenza nel pomeriggio di ieri in eliambulanza, dopo un primo ricovero all’Umberto I di Siracusa.

Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi: dopo essere stato stabilizzato dall’équipe medica, De Rossi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio sarebbe precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre si trovava sul tetto di un’azienda.

La caduta gli ha provocato lesioni gravissime, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli organi competenti per gli accertamenti di rito, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.