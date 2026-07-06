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Algida sceglie Siracusa per il suo Cornetto: Ortigia e il mare protagonisti della nuova campagna social

Siracusa protagonista della nuova campagna social del Cornetto Algida. Nei reel pubblicati su Instagram compaiono scorci di Ortigia

Siracusa protagonista della nuova campagna social del Cornetto Algida. Nei reel pubblicati su Instagram compaiono scorci di Ortigia

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Siracusa conquista ancora una volta la scena nazionale e diventa il suggestivo sfondo scelto da Algida per promuovere uno dei prodotti più amati dagli italiani: il celebre Cornetto Algida.

Nella nuova campagna diffusa sui social network, in particolare attraverso alcuni reel pubblicati su Instagram, fanno capolino immagini e scorci inconfondibili della città aretusea. Tra i frame del video si riconoscono infatti Ortigia, con il suo fascino senza tempo, e il mare cristallino che circonda il centro storico.


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