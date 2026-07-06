Algida sceglie Siracusa per il suo Cornetto: Ortigia e il mare protagonisti della nuova campagna social

Siracusa conquista ancora una volta la scena nazionale e diventa il suggestivo sfondo scelto da Algida per promuovere uno dei prodotti più amati dagli italiani: il celebre Cornetto Algida.

Nella nuova campagna diffusa sui social network, in particolare attraverso alcuni reel pubblicati su Instagram, fanno capolino immagini e scorci inconfondibili della città aretusea. Tra i frame del video si riconoscono infatti Ortigia, con il suo fascino senza tempo, e il mare cristallino che circonda il centro storico.