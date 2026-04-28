Alice Grasso trionfa al Concorso “Benedetto Albanese”: primo premio assoluto per la giovane chitarrista di Siracusa

Un nuovo, importante riconoscimento si aggiunge al già brillante percorso artistico di Alice Grasso. La giovane chitarrista ha conquistato il 1° Premio Assoluto (con la votazione di 99/100) nella categoria B del XXIX Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Benedetto Albanese”, svoltosi a Caccamo lo scorso 25 aprile 2026.

Questo successo rappresenta solo l’ultima tappa di una primavera straordinaria per la musicista siracusana. Nelle settimane precedenti, infatti, Alice si è distinta in altri prestigiosi contesti nazionali e internazionali: ha ottenuto il 1° Premio (95/100) al 30° Concorso Chitarristico Nazionale “Giulio Rospigliosi” a Lamporecchio e il 2° Premio (94/100) alla quarta edizione dell’International Guitar Competition “Julian Bream” di Trieste.

Attualmente al quarto anno del Liceo Classico “T. Gargallo”, Alice Grasso concilia con successo l’impegno scolastico con una rigorosa formazione musicale. Dopo aver intrapreso lo studio della chitarra classica fin da piccolissima sotto la guida di Elisa Forte, da due anni prosegue il suo perfezionamento con il Maestro Nello Alessi. Proprio la guida del Maestro Alessi è stata fondamentale per consolidare una tecnica e una sensibilità interpretativa che le hanno permesso di distinguersi per la padronanza dello strumento.

Nonostante la giovane età, il palmarès di Alice è già ricco: tra i risultati di rilievo si annovera anche il Primo Premio Assoluto (100/100) ottenuto nel 2025 all’VIII Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Città di Siracusa”. Oltre ai concorsi, la giovane artista arricchisce costantemente il suo bagaglio partecipando a masterclass, eventi e attività d’ensemble, confermando una passione e un entusiasmo che promettono di portarla lontano nel panorama chitarristico.