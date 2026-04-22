Alimenti speciali per pazienti fragili, l’Asp di Siracusa: “criticità di mercato superata con prodotti alternativi idonei”. La Vardera: “garantire il diritto alla cura”

“La problematica segnalata non è riconducibile a una carenza di scorte interne o a inadempienze amministrative, bensì a una documentata interruzione della produzione da parte della ditta fornitrice, che ha determinato una temporanea indisponibilità di specifici alimenti speciali alternativi ai pasti pronti sull’intero mercato nazionale alla quale l’Azienda ha sopperito con soluzioni alternative. A seguito delle verifiche istruttorie avviate immediatamente dopo la ricezione delle prime segnalazioni, la Direzione ha dato mandato ai propri uffici tecnici e clinici di individuare soluzioni idonee già prontamente adottate con un prodotto alternativo con caratteristiche nutrizionali e di consistenza sovrapponibili a quello precedentemente in uso, garantendo così la necessaria continuità assistenziale”. In merito alle notizie diffuse dal parlamentare regionale Ismaele La Vardera sulla fornitura di alimenti speciali per pazienti fragili, la Direzione Sanitaria dell’Asp di Siracusa ritiene doveroso fare chiarezza sulla reale natura della problematica e sulle soluzioni già adottate per rassicurare gli utenti e le famiglie interessate.

L’Asp di Siracusa conferma che la situazione è seguita con il massimo dell’attenzione e con procedure d’urgenza proprio per tutelare i pazienti più fragili, assicurando che non verrà meno il supporto nutrizionale indispensabile per la loro salute. Gli uffici competenti sono già operativi per l’acquisizione dei nuovi prodotti alternativi e nelle more dell’acquisto l’Azienda ha rintracciato scorte del prodotto non più commercializzato da altre Aziende assicurandone la fornitura al paziente.

“Proprio ieri lanciavo l’appello al governo regionale sul caso di una ragazza con ‘Peg’, che altro non è che una sorta di ponte diretto tra l’esterno e lo stomaco che si collega con un tubicino che permette di nutrire, idratare e somministrare farmaci a chi non riesce più a deglutire in modo naturale – afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera – Ecco, dopo la mia denuncia si è attivata la macchina e nel giro di 24 ore il papà della ragazza ha ricevuto il cibo per sua figlia. Chiaramente non posso che essere felice di questo, ma non è accettabile che debba intervenire un deputato regionale per garantire il sacro santo diritto alla cura”.