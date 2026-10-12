Alis Bianca porta Siracusa al titolo di città più forte d’Italia nella sfida di breakdance

Attualità · danza

Siracusa è la città più forte d’Italia. Lo ha stabilito “city vs city”, la sfida tra città che si è svolta nelle scorse ore a Roma durante “Shut Up and Dance”, evento nazionale di danza. In gara c’erano le squadre di Napoli, Bologna, Roma, Milano e Siracusa, tra le scene più vivaci d’Italia. A vincere sono stati i ballerini siracusani.

A rappresentare la città erano in sette: Alis, Nejy, Annabelle, Mind, Daga, Danger e Tsmile. Hanno battuto tutti gli avversari e si sono aggiudicati il titolo.

“Eravamo sette siracusani a rappresentare la nostra città e abbiamo conquistato il titolo di città più forte d’Italia”, racconta con orgoglio Alis, all’anagrafe Alessio Bianca, 33 anni.

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Alis ha cominciato a ballare quando era poco più che un bambino. Il suo primo amore è la breakdance, una disciplina fatta di salti, acrobazie e di un’energia che si legge negli occhi prima ancora che nei movimenti. Con gli anni ha imparato anche altri stili, arricchendo il suo modo di ballare, ma senza mai perdere la scintilla che da ragazzo lo spingeva a scendere in piazza e ballare davanti a chiunque si fermasse a guardarlo.

Il suo posto del cuore è piazza Duomo, in Ortigia. È lì, tra la pietra bianca che ha visto crescere la sua passione, che tutto è cominciato, ed è lì che torna sempre volentieri. Lo fa insieme a quelli che chiama i suoi “amici fraterni”: un gruppo di ballerini con cui condivide il palco, l’adrenalina della musica e i sorrisi di chi si ferma a guardarli, incantato, tra un salto e un’acrobazia.

Poi è arrivato il sogno diventato realtà: il tour con Marracash, uno dei rapper più famosi d’Italia.