Alisea Brancato, giovane siracusana, alla semifinale di Sanremo New Talent

Per la siracusana Alisea Brancato la musica non è mai stata solo una passione, ma un vero e proprio stile di vita. Ha 21 anni e ha iniziato a studiare canto all’età di appena 8 anni, spinta da un amore viscerale per la musica che, ancora oggi, rappresenta per lei l’unico spazio di autentica libertà.

Ragazza sensibile, Alisea ha sempre fatto fatica a esprimere a parole ciò che sente. La voce, però, non si blocca mai: quando canta riesce a comunicare tutto quello che il suo cuore custodisce. Un talento che l’ha portata, sin da giovanissima, a partecipare a diversi contesti musicali, da Sanremo Doc al Casinò di Sanremo, fino a esibizioni in piazze ed eventi.

Col tempo, però, alcune delusioni l’hanno spinta ad allontanarsi dal canto e dallo studio musicale. Una pausa lunga, durata diversi anni, che sembrava aver messo un punto a quel sogno coltivato fin da bambina.

La svolta arriva sei anni fa, quasi per caso. Nell’attività di famiglia vengono introdotte alcune serate karaoke e Alisea torna a prendere il microfono in mano, inizialmente da autodidatta. Un ritorno spontaneo, naturale, che riaccende una fiamma mai davvero spenta. All’insaputa di lei, però, qualcuno decide di credere ancora di più in quel talento: vengono inviati alcuni video ai casting di Amici e a Sanremo New Talent.

La risposta arriva dopo poche ore. Alisea viene contattata per partecipare ai casting di Amici a Roma per la prossima edizione – di cui si attendono ancora sviluppi – e, soprattutto, accede direttamente alle semifinali di Sanremo New Talent, in programma il 24 febbraio.

Per l’occasione si esibirà con una cover intensa e carica di significato: “Canta Ancora” di Arisa, un brano che sente profondamente suo e che dedica alla nonna.