Alla Camera dei Deputati il “Premio Promozione Cinema 2026” a Paolo Del Brocco durante SUSTART 2026

Mercoledì, 4 marzo 2026, presso la Camera dei Deputati, nell’ambito della terza edizione dell’evento SUSTART (SUSTART 2026), con la direzione artistica e scientifica del critico d’arte milanese Marco Eugenio Di Giandomenico, si è svolta con grande successo la cerimonia di premiazione del PREMIO PROMOZIONE CINEMA 2026 a Paolo Del Brocco, per la sua prestigiosa carriera di promotore dell’arte cinematografica.

Il premio è stato consegnato dall’on. Mauro D’Attis (membro della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati) e da Enrico Bufalini (direttore di Cinecittà Holding Spa).

Il premio (PPC), diretto artisticamente da Marco Eugenio Di Giandomenico e da Stefania Altavilla, organizzato dall’Associazione Ethicando di Milano e dall’Associazione A.R.C.A. di Siracusa, con la presidenza onoraria di Pupi Avati, vuole valorizzare personalità del mondo delle istituzioni, delle professioni e dell’industria cinematografica e televisiva, italiana ed estera, che si siano particolarmente distinte nella promozione di film, documentari, cortometraggi.

Anche per l’edizione del 2026 è stata selezionata l’artista orafa Stefania Midolo (Midolo Gioielli di Ortigia-SR) per la realizzazione del premio.

Tra le personalità presenti alla premiazione: Nicola Claudio (presidente di Rai Cinema), Anthony Lamolinara (regista; Premio Oscar per Spiderman 2), Guido De Angelis (musicista, produttore cinematografico e televisivo), Franco Nero (attore).

Il premio costituisce il momento centrale del forum internazionale sulla sostenibilità dell’arte e della cultura (SUSTART 2026), durante il quale, inoltre, avviene l’esposizione di alcune sculture dell’artista Maria Cristina Carlini, autrice di eccellenti opere scultoree esposte permanentemente in realtà museali e monumentali italiane ed estere.

Il forum, organizzato da Ethicando Association di Milano, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da vari enti pubblici e privati, è promosso da Betting On Italy e da Estro Digitale. Costituisce una piattaforma annuale di discussion presso la Camera dei Deputati, dove rappresentanti istituzionali, di respiro sia locale sia nazionale, ed esponenti di spicco del mondo delle imprese, delle professioni, dell’accademia e dell’università, dell’arte e della cultura si confrontano sulla tematica di come la promozione dell’arte e della cultura possa costituire volano di valorizzazione territoriale nell’ottica dello sviluppo sostenibile, come perorato dall’Agenda 2030 dell’ONU e da Culture 2030 (indicators) dell’UNESCO.