Alla Camera di Commercio il convegno organizzato dalla Cigl Siracusa sui “deserti dei diritti”

La collaborazione fra il mondo industrializzato ed i paesi poveri può portare a virtuose collaborazioni e ad equità sociale ed economica. Contribuendo ad evitare drammi come le guerre in atto. E’ questo lo spirito ed il contenuto del convegno organizzato dalla CGIL di Siracusa dal titolo “ Dal Sahara a Gaza, territori senza voce, popoli senza Patria” che si terrà alla Camera di Commercio di Siracusa il prossimo venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 17,30 .

Durante lo svolgimento dell’evento sarà proiettato il documentario “Siracusa-Saharawi, missione nel deserto dei diritti” girato nel deserto del Sahara dove nel maggio scorso si è recata una missione della CGIL di Siracusa con a capo l’allora segretario Roberto Alosi che ha realizzato, in una tendopoli con oltre 200 mila abitanti dello stato del Saharawi lezioni di formazione sulla sicurezza nel lavoro e sui diritti dei lavoratori.



Al convegno del 17 ottobre parteciperanno: Fatima Mahfud, Rappresentante del Fronte Polisario in Italia, Roberto Alosi, già segretario generale CGIL Siracusa, Fiorella Prodi, Presidente ONG NEXUS, Rita Tassoni, Area Manager NEXUS, Sara Di Lello, collaboratrice NEXUS, Sara Prandi, operatrice NEXUS, Sara Scudero, Presidente Associazione “Mi Casa Es Tu Casa” di Acireale, Domenico Bellinvia, Segretario regionale SPI CGIL Sicilia, Alfio Mannino, Segretario CGIL Sicilia

L’incontro è presieduto da Franco Nardi neo-Segretario Generale CGIL di Siracusa e moderato dal giornalista Carmelo Miduri. Le conclusioni del convegno sono affidate a Salvatore Marra responsabile nazionale del dipartimento Politiche Internazionali di Cooperazione e Solidarieta’ della CGIL.