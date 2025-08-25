Alla conquista di Capo Nord, una jeep da Siracusa e due motociclisti da Palazzolo si ritrovano sul tetto d’Europa

Missione compiuta e una foto a testimoniare il traguardo raggiunto dopo più di 5mila chilometri.

È l’avventura di Alberto, Peppe, Armando e Peppe, partiti verso Capo Nord a bordo di un’auto i primi due e in sella alle loro moto i secondi, attraversando praticamente tutto lo Stivale e l’Europa Centrale, per poi risalire la Norvegia e ritrovarsi quasi per caso a 123 chilometri dall’arrivo.





Alberto e Peppe, infatti, erano partiti il 14 agosto da Pisa a bordo di un Suzuki Jymny. Dopo undici giorni e 5132 chilometri, i due hanno tagliato il traguardo il 25 agosto alle 12:18, approdando al promontorio di Nordkapp.

Armando e Peppe, invece, in sella rispettivamente a una Africa Twin Adventure e a una Tracer 9, sono partiti il 12 agosto da Palazzolo Acreide verso Palermo, per poi arrivare a Genova in nave e attraversare Svizzera, Germania, Danimarca e Norvegia, coprendo più di 5200 chilometri.

Il destino ha voluto che il 25 agosto, a Olderfjord, a soli 123 km dalla meta finale, i quatto siracusani si sono incontrati: un incontro quasi cinematografico, lontano da casa, in uno dei punti più estremi del continente. Il giorno successivo, 26 agosto alle ore 12:00, anche Peppe e Armando hanno conquistato Capo Nord, dopo un totale di 5300 km percorsi.

Due storie parallele, unite dalla passione per la strada e dalla determinazione di raggiungere una meta che, più che un semplice punto geografico, rappresenta il sogno di ogni viaggiatore: arrivare là dove finisce l’Europa e comincia l’oceano.