Polizia di Stato Alla guida di una moto con il tasso alcolemico 4 volte sopra il consentito, denunciato 50enne a Noto A carico dello stesso venivano elevate delle sanzioni amministrative perché circolava sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, perché era privo della patente di guida, perché non indossava il casco protettivo omologato e per inottemperanza all'invito di fermarsi all'ALT Polizia Link copiato!

di Giulio Perotti